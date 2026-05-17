Тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти найдены в Москве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Москве криминалисты и следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины и женщины на северо-востоке столицы. Об этом сообщает московская пресс-служба ГСУ СК России.

Тела найдены в воскресенье, 17 мая, в квартире жилого дома на улице Корнейчука с признаками насильственной смерти в виде множественных телесных повреждений. Проводится доследственная проверка.

«В настоящее время следователи и криминалисты столичного СК продолжают осмотр места происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - говорится в сообщении ведомства.

Как KP.RU писал ранее, в Подмосковье арестовали обвиняемого в покушении на убийство 7-летней девочки. Инцидент произошел 14 мая в коттеджном поселке «Николины сады».