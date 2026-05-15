В Подмосковье арестовали обвиняемого в покушении на убийство 7-летней девочки

По ходатайству следователя следственного отдела по городу Наро-Фоминск ГСУ СК России по Московской области суд заключил под стражу 21-летнего местного жителя. Молодой человек обвиняется в покушении на убийство семилетней девочки. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

Фигурант будет находиться под арестом до 14 июля 2026 года. Напомним, преступление произошло 14 мая в коттеджном поселке «Николины сады». Подозреваемый нанес ребенку ножевые ранения в область лица, после чего скрылся. Пострадавшую девочку госпитализировали, сейчас врачи борются за ее жизнь.

На допросе обвиняемый не смог объяснить мотив своего поступка. Ранее сообщалось, что он имеет психические расстройства и состоит на учете в психоневрологическом диспансере. По уголовному делу назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Глава СК России Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль.