В понедельник, 18 мая, аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщает официальный представитель Росавиации.

«Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этой авиагавани», - говорится в сообщении.

В связи с этим возможны корректировки в расписании рейсов авиагавани. Соответствующие меры приняты для обеспечения безопасности полетов гражданских авиасудов. Всю информацию о рейсах можно узнать на онлайн-табло, стойке информации или обратиться к авиадиспетчеру.

Как KP.RU писал ранее, 17 мая на запасные аэродромы из-за ограничений в Москве ушел 51 самолет, завили в Минтрансе РФ. Ведомство контролирует ситуацию, происходящую в столичных аэропортах после вражеской атаки БПЛА.