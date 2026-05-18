Схема движения на участке МСД временно изменена

На участке Московского скоростного диаметра (МСД) от Лосиноостровской улицы до Щелковского шоссе в Москве изменена схема движения. Как сообщает представитель столичного Дептранса, внутренняя сторона МСД временно закрыта. Движение в обоих направлениях организовано по внешней стороне.

«Временные изменения: организованы по две полосы движения в каждом направлении. При движении в сторону Щелковского шоссе в районе Лосиноостровской улицы автомобили будут направлены на встречную полосу», - уточняется в сообщении.

Известно также, что в районе Щелковского шоссе транспорт вернется на свою полосу; в районе Лосиноостровской улицы для проезда временно доступны две полосы, а для жителей района Богородское организован съезд с МСД в сторону пятого проезда Подбельского.

Водителей просят быть внимательными и осторожными, выстраивать маршрут движения заранее, чтобы не попасть в пробку и не потерять личное время.

Как KP.RU писал ранее, 17 мая участок Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) от съезда с Ленинградского шоссе до съезда на Пятницкое шоссе временно перекрыт.