В Химках задержан 22-летний уроженец Самарской области, который под влиянием телефонных мошенников похитил 7 млн рублей из сейфа местной жительницы. Как сообщает начальник УИиОС ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, по данному факту возбуждено уголовное дело.

17-летней девушке пришло СМС якобы о попытке входа в ее кабинет на «Госуслугах» с просьбой перезвонить на «горячую линию». Девушка позвонила и ее переключили на «сотрудника Росфинмониторинга», который предупредил, что от ее имени оформлена доверенность на гражданина Украины и ее семья подозревается в финансировании ВСУ.

Дабы избежать уголовной ответственности, девушке надо задекларировать все деньги и ценности. Несовершеннолетняя поверила аферистам и отправила им несколько фото и видео обстановки жилища. Злоумышленники увидели сейф и заявили жертве, что для декларирования его содержимого приедет специалист с оборудованием.

Спустя время в квартиру прибыл тот самый «специалист». Он при помощи болгарки вскрыл сейф и забрал оттуда все. Общая сумма ущерба превысила 7 млн рублей. Подозреваемый задержан. По его словам, он сам ранее пострадал от рук мошенников по аналогичной схеме и был таким образом вовлечен в преступный план.

Все это время молодой человек действовал по инструкции кураторов. Первая болгарка для вскрытия сейфа сломалась, поэтому аферисты привезли ему новый неизвестный инструмент. Деньги семьи мужчина передал другому неизвестному, который ждал его на улице.

Сейчас фигурант находится под стражей. Расследование продолжается. Правоохранители устанавливают личности соучастников преступления, а также причастности задержанного к аналогичным эпизодам.

