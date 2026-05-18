НовостиПроисшествия18 мая 2026 8:31

Опасная игра с огнем: несовершеннолетний пострадал при пожаре в Люберцах

В Подмосковье ребенок получил 30% ожоги тела из-за игры с зажигалкой
Елизавета БУБНОВА
В Подмосковье ребенок получил 30% ожоги тела из-за игры с зажигалкой. Фото: МЧС России по Московской области

Мальчик остался без присмотра взрослых дома и решил поиграть с зажигалкой. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области, госпитализированы и он, и мать.

Инцидент произошел 17 мая в селе Верхнее Мячково городского округа Люберцы. Родительница вышла в соседнюю комнату, оставив сына одного в помещении. В этот момент ребенок решил поиграть с зажигалкой. Огонь моментально перекинулся на штору, а мальчик испугался и растерялся.

Огнеборцы оперативно прибыли на место ЧП и ликвидировали возгорание на площади 7 кв. метров. К сожалению, ребенок получил термические ожоги нескольких областей тела 30%, а его мама - ожоги второй степени более 15%.

«Для ребенка спички или зажигалка - не враг, а интересная игрушка. Дети не осознают, как быстро искра превращается в огонь, а дым - в смертельную опасность», - подчеркивают сотрудники ведомства.

Как KP.RU писал ранее, огнеборцы ликвидировали пожар на востоке Москвы. По информации МЧС, на открытой площадке, расположенной на Амурской улице, загорелся отделочный материал. Для тушения возгорания был перекрыт участок дороги, ведущий к месту ЧП.