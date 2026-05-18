Опасная игра с огнем: несовершеннолетний пострадал при пожаре в Люберцах

В Подмосковье ребенок получил 30% ожоги тела из-за игры с зажигалкой. Фото: МЧС России по Московской области

Мальчик остался без присмотра взрослых дома и решил поиграть с зажигалкой. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области, госпитализированы и он, и мать.

Инцидент произошел 17 мая в селе Верхнее Мячково городского округа Люберцы. Родительница вышла в соседнюю комнату, оставив сына одного в помещении. В этот момент ребенок решил поиграть с зажигалкой. Огонь моментально перекинулся на штору, а мальчик испугался и растерялся.

Огнеборцы оперативно прибыли на место ЧП и ликвидировали возгорание на площади 7 кв. метров. К сожалению, ребенок получил термические ожоги нескольких областей тела 30%, а его мама - ожоги второй степени более 15%.

«Для ребенка спички или зажигалка - не враг, а интересная игрушка. Дети не осознают, как быстро искра превращается в огонь, а дым - в смертельную опасность», - подчеркивают сотрудники ведомства.

