СК расследует дело об оскорблении женщин приезжими в Московском метро

Главе СК России Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела по факту оскорбления женщин в Московском метро. Об этом сообщает пресс-служба профильного ведомства.

В социальных медиа появилась информация о том, что в российской столице двое приезжих оскорбляли в Мосметро пожилых женщин. По факту хулиганства следователи возбудили уголовное дело. Исполнение поручения контролирует центральный аппарат ведомства.

«Председатель СК России поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Москве Ярошу С.М. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», - говорится в сообщении Следкома РФ.

