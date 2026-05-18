НовостиПроисшествия18 мая 2026 10:43

Ребенок и его бабушка погибли при пожаре в частном доме в Лобне

В Подмосковье расследуется уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам
Авторы (2):
Семен ЕЛЕНИН
Елизавета БУБНОВА
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Несовершеннолетний и пожилая женщина погибли при пожаре в частном жилом доме в Лобне. Как журналистам KP.RU стало известно, сотрудники ГСУ СК России по Московской области расследуют дело по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам.

Проверенный источник сообщил, что вечером в воскресенье, 17 мая, после тушения пожара частного дома на улице Школьная в Лобне обнаружены тела 66-летней женщины и ее пятилетнего внука.

«Семья на учетах не состояла. Мать погибшего мальчика в этот момент (пожара) находилась на работе», - подчеркнул источник.

Как KP.RU писал ранее, в Подмосковье мальчик остался без присмотра взрослых дома и решил поиграть с зажигалкой. Госпитализированы и он, и мать. Огонь не распространился на все здание, пожарные вовремя успели.