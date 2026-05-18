Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
+30°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия18 мая 2026 12:10

Задержан подозреваемый в подмене ценников в Подмосковьевидео

Гражданин Республики Беларусь хотел сэкономить в строительном магазине и поменял штрих-коды товаров
Елизавета БУБНОВА
Задержан подозреваемый в подмене ценников в Подмосковье

Задержан подозреваемый в подмене ценников в Подмосковье

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Подмосковье задержан мужчина, подозреваемый в подмене ценников в строительном магазине. Как сообщает журналистам KP.RU пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сигнал «тревога» поступил росгвардейцам накануне с охраняемого строительного магазина, расположенного на улице Молодежная. Установлено, что посетитель хотел купить несколько товаров и сэкономить деньги, переступив закон и обманув систему самообслуживания.

В Подмосковье росгвардейцы задержали подозреваемого в мошеннических действиях с ценниками

Покупатель выбрал пылесос и лазерный нивелир, общая сумма которых составлял более 30 000 рублей, переклеил на них штрих-коды с мешков-пылесборников и решил воплотить задуманное в реальность. Однако сотрудники магазина остановили преступную деятельность и вызвали правоохранителей.

Задержан 37-летний гражданин Республики Беларусь. Он уже передан полиции для дальнейшего разбирательства.

Как KP.RU писал ранее, на северо-западе Москвы росгвардейцы задержали мужчину, который ездил на машине с поддельными номерами. 26-летний москвич