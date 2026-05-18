Задержан подозреваемый в подмене ценников в Подмосковье

В Подмосковье задержан мужчина, подозреваемый в подмене ценников в строительном магазине. Как сообщает журналистам KP.RU пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сигнал «тревога» поступил росгвардейцам накануне с охраняемого строительного магазина, расположенного на улице Молодежная. Установлено, что посетитель хотел купить несколько товаров и сэкономить деньги, переступив закон и обманув систему самообслуживания.

Покупатель выбрал пылесос и лазерный нивелир, общая сумма которых составлял более 30 000 рублей, переклеил на них штрих-коды с мешков-пылесборников и решил воплотить задуманное в реальность. Однако сотрудники магазина остановили преступную деятельность и вызвали правоохранителей.

Задержан 37-летний гражданин Республики Беларусь. Он уже передан полиции для дальнейшего разбирательства.

