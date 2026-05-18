В Москве из-за жары на станциях метро, МЦД и вокзалах пассажирам раздают воду Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Москве из-за установившейся жары на станциях метро, МЦД и вокзалах пассажирам раздают бутилированную воду. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Инспекторы выдают воду на пяти станциях Филевской линии: «Кунцевская», «Филевский парк», «Кутузовская», «Студенческая» и «Пионерская». Специалисты с водой также находятся на Ярославском, Казанском, Курском, Савеловском, Белорусском, Павелецком и Киевском вокзалах, а также станциях МЦД «Площадь трех вокзалов» и «Тушинская».

Вода предлагается в пригородной зоне Ленинградского вокзала, на станции МЦД-3 «Зеленоград-Крюково», а также в «Аэроэкспрессе» и экспресс-автобусах возле станции метро «Ховрино».

Бутилированную воду можно также получить на всех причалах регулярного речного электротранспорта и на двух прогулочных маршрутах: «Киевский» и «Китай-город».

Сотрудники ведомства следят за температурой на станциях столицы. При необходимости список мест, где будут бесплатно раздавать воду, обновится.

Как KP.RU писал ранее, с 18 мая в Москве действует оранжевый уровень погодной опасности из-за аномальной жары. Об этом сообщает официальный представитель Гидрометцентра РФ.