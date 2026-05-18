Подозреваемые в разбойном нападении на криптоинвестора задержаны в Москве

НовостиПроисшествия18 мая 2026 12:31

Подозреваемые в разбойном нападении на криптоинвестора задержаны в Москвевидео

Трое мужчин украли у криптоинвестора из столицы сумку, в которой находилось два млн рублей
Елизавета БУБНОВА
В Москве задержаны подозреваемые в разбойном нападении на криптоинвестора. Более подробно об этом инциденте сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Установлено, что трое злоумышленников, угрожая похожим на пистолет предметом, отобрали у потерпевшего сумку с двумя миллионами рублей. Инцидент произошел накануне на парковке дома, расположенной на Коцюбинской улице.

В результате задержаны жители кавказских регионов в возрасте 22 и 43 лет. Часть денежных средств изъята в номере отеля у одного из фигурантов, у другого - обнаружен и изъят пневматический пистолет.

По факту разбоя в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Подозреваемые заключены под стражу.

Как KP.RU писал ранее, в Подмосковье задержан мужчина, подозреваемый в подмене ценников в строительном магазине. Общая сумма ущерба могла составить более 30 000 рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.