Подозреваемые в разбойном нападении на криптоинвестора задержаны в Москве

В Москве задержаны подозреваемые в разбойном нападении на криптоинвестора. Более подробно об этом инциденте сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Установлено, что трое злоумышленников, угрожая похожим на пистолет предметом, отобрали у потерпевшего сумку с двумя миллионами рублей. Инцидент произошел накануне на парковке дома, расположенной на Коцюбинской улице.

В результате задержаны жители кавказских регионов в возрасте 22 и 43 лет. Часть денежных средств изъята в номере отеля у одного из фигурантов, у другого - обнаружен и изъят пневматический пистолет.

По факту разбоя в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Подозреваемые заключены под стражу.

