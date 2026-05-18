Синоптик Леус: Самым теплым днем с начала 2026 года в Москве стало 18 мая

В Москве, согласно данным метеостанции города, ВДНХ, воздух прогрелся до +29,1 градуса. Как заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, с таким показателем 18 мая становится самым теплым днем с начала 2026 года в столице. Ранее в лидерах было 7 мая, когда температура поднялась до +28,8 градусов.

«Достигнутая температура уже на 9° превышает климатическую норму сегодняшнего дня. И это только начало – до конца нынешней рабочей недели на столичных термометрах мы увидим еще более высокие температуры», - отметил метеоролог.

По словам синоптика, в предстоящие дни столичная погода преподнесет москвичам и гостям столицы еще не один рекордный сюрприз.

Как KP.RU писал ранее, в Москве из-за установившейся жары на станциях метро, МЦД и вокзалах пассажирам раздают бутилированную воду. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.