Двое детей сбежали из детсада в подмосковном Чехове

В подмосковном Чехове двое детей пяти и шести лет сбежали из детского сада во время обеденной прогулки. Сотрудники учреждения, узнав о пропаже, немедленно позвонили родителям и правоохранителям. С понедельника, 18 мая, местонахождение несовершеннолетних неизвестно.

Дети ростом 120 сантиметров, нормального телосложения, у одного из них светло-русые волосы и карие глаза, у второго - рыжие волосы и серо-зеленые глаза.

Мальчики были одеты в розовую и белую футболку соответственно, синие джинсы и темное-серые спортивные штаны; бело-коричневые сандали и черные кроссовки, а также голубую бейсболку и черную кепку.

Как стало известно журналистам KP.RU, полиция уже ищет пропавших детей, заявление об их пропаже принято.

