Полицейские задержали подозреваемого в поножовщине в центре Москвы. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Об инциденте правоохранителям сообщила администратор кафе, расположенного на Профсоюзной улице. Женщина заявила, что к ним в заведение пришел посетитель с ножевым ранением.

Мужчина ранил посетителя кафе в центре Москвы

Установлено, что два мужчина поссорились на почве «личных неприязненных отношений». В результате чего 35-летний приезжий ударил оппонента ножом и скрылся. Подозреваемого оперативно задержали на Новом шоссе, а 40-летнего пострадавшего госпитализировали.

Уголовное дело уже возбуждено. Фигурант заключен под стражу, расследование продолжается.

