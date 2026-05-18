Движение на Каширском шоссе в сторону центра Москвы затруднено из-за ДТП Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечером в понедельник, 18 мая, на Каширском шоссе в Москве произошло ДТП. Как сообщает пресс-служба столичного Дептранса, движение в сторону центра затруднено как минимум на 1,4 километра.

«На Каширском шоссе (в районе дома №57А) произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», - говорится в сообщении.

Водителей просят быть внимательными и осторожными, а также выбирать пути объезда данного участка, чтобы не попасть в пробку и не потерять личное время.

Как KP.RU писал ранее, на участке Московского скоростного диаметра (МСД) от Лосиноостровской улицы до Щелковского шоссе в Москве изменена схема движения. Внутренняя сторона МСД временно закрыта. Движение в обоих направлениях организовано по внешней стороне.