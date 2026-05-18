Авто сбило двух подростков, выехавших на «красный» свет на самокате в Москве

Автомобиль сбил двух 15-летних девочек, которые выехали на электросамокате на дорогу на «красный» сигнал светофора. Об этом в понедельник, 18 мая, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По информации ведомства, инцидент произошел на улице Белореченская. Две 15-летние девушки двигались на одном средстве СИМ, когда решили выехать на проезжую часть на «красный» сигнал светофора. В результате этих действий их сбил автомобиль. Пострадавших госпитализировали.

«Установление всех обстоятельств дорожной аварии, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре Юго-Восточного административного округа», - говорится в сообщении ведомства.

Родителей просят разъяснить детям правила пользования велосипедами, самокатами и другими средствами передвижения, а также правила дорожного движения, дабы избежать подобных инцидентов.

