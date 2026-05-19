НовостиПолитика19 мая 2026 0:02

Собянин: силы ПВО сбили еще один дрон, летевший на Москву

Мария ПАНЮТИНА
Силы ПВО сбили еще один дрон, летевший на Москву

Фото: REUTERS.

Системы противовоздушной обороны уничтожили еще один беспилотный летательный аппарат, который направлялся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Напомним, что в ночь на 19 мая над столицей уже был сбит один украинский дрон. Собянин отмечал, что на местах падения работают специалисты.

Напомним, что в результате атаки украинских беспилотников на Москву пострадали 12 человек. По информации Собянина, это произошло в районе проходной Московского нефтеперерабатывающего завода.

Ранее KP.RU писал, что киевский режим атаковал подмосковные города. В Химках в результате удара ВСУ по частному дому погибла женщина, еще один человек оказался под завалами. Губернатор Андрей Воробьев добавил, что украинцы атаковали и Истру.

Отметим, что 17 мая Москва подверглась самой массированной атаке беспилотников с начала 2026 года. Мэр столицы отметил, что за сутки было уничтожено более 120 дронов киевского режима.