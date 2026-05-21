По факту гибели двух человек при пожаре в Лобне возбуждено уголовное дело.

В Лобне по факту гибели двух человек при пожаре возбуждено уголовное дело. Как сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области, инцидент произошел утром 21 мая.

По информации ведомства, в одной из квартир многоэтажного жилого дома, расположенного на улице Калинина, произошел хлопок газа. Из-за этого обрушилась межквартирная стена. Пострадало пять жильцов двух квартир, двое из которых дети. Всех госпитализировали, однако, несмотря на оказанную помощь, скончались 38-летний мужчина и 32-летняя женщина.

По данному факту возбуждено уголовное дело. На месте работают правоохранители, проводится осмотр места ЧП с участием экспертов.

Как заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, две пострадавшие девочки, трех и 11 лет, доставлены в Лобненскую больницу. Их диагноз - отравление продуктами горения. Их планируется перевести в центр им. Рошаля в Красногорск.

15 человек эвакуировано из дома в Лобне, в котором 21 мая произошел хлопок газа и пожар.