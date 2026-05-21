НовостиПроисшествия21 мая 2026 6:17

Из дома в Лобне, в котором произошел хлопок газа, эвакуировано 15 человек

Два человека погибли и пять пострадало в результате ЧП в Подмосковье
Елизавета БУБНОВА
Фото: Прокуратура Московской области.

В Лобне из дома, в котором произошел взрыв газа, эвакуировано 15 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области. Известно также, что в результате данного инцидента два человека погибли, пять пострадало.

«В результате пожара пострадало 5 человек (из них 2 ребенка), из них погибло 2 человека (детей нет), эвакуировано 15 человек (из них 3 детей)», - заявили в ведомстве.

Двое пострадавших детей, как сообщает губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в скором времени будут переведены в центр им. Рошаля в Красногорск. Их диагноз - отравление продуктами горения.

Как KP.RU писал ранее, в Лобне по факту гибели двух человек при пожаре возбуждено уголовное дело. На месте работают правоохранители, проводится осмотр места ЧП с участием экспертов.