Фото: Ольга ЮШКОВА.
В Подмосковье задержан 50-летний мужчина, который подозревается в умышленном поджоге автомобилей соседей на территории СНТ в деревне Бразуново. Как сообщила начальник УИиОС ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, уголовное дело уже возбуждено.
По информации ведомства, накануне инцидента злоумышленник поругался с соседями. Ранним утром следующего дня он пришел к их дачному участку с пластиковой бутылкой, облил припаркованные машины горючей жидкостью и поджег их. Оба авто получили серьезные повреждения. Общий материальный ущерб превысил 4 млн рублей.
Благодаря записям камер видеонаблюдения удалось оперативно установить хулигана. Он задержан по месту жительства. Сейчас мужчина находится под домашним арестом. Расследование продолжается.
Как KP.RU писал ранее, в подмосковном Ступино пьяная рецидивистка едва не убила подругу во время застолья вилкой. Задержанная уже передана полицейским для дальнейших разбирательств.