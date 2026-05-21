Задержан мужичина, который поджег соседские машины после ссоры в Подмосковье Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Подмосковье задержан 50-летний мужчина, который подозревается в умышленном поджоге автомобилей соседей на территории СНТ в деревне Бразуново. Как сообщила начальник УИиОС ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, уголовное дело уже возбуждено.

По информации ведомства, накануне инцидента злоумышленник поругался с соседями. Ранним утром следующего дня он пришел к их дачному участку с пластиковой бутылкой, облил припаркованные машины горючей жидкостью и поджег их. Оба авто получили серьезные повреждения. Общий материальный ущерб превысил 4 млн рублей.

Благодаря записям камер видеонаблюдения удалось оперативно установить хулигана. Он задержан по месту жительства. Сейчас мужчина находится под домашним арестом. Расследование продолжается.

