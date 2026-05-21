Петербуржец задержан в Москве по подозрению в крупном грабеже

На северо-западе столицы полицейские задержали 17-летнего жителя Санкт-Петербурга, подозреваемого в грабеже. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

В полицию обратилась 45-летняя москвичка. Она заявила, что у подъезда жилого дома, расположенного на улице Маршала Васильевского, неизвестный вырвал из ее рук сумку. В ней находилось более 600 000 рублей российской и иностранной валютой.

Подозреваемого удалось оперативно задержать. Известно, что похищенные деньги подросток закопал в парке. По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

