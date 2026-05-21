Власти Подмосковья окажут помощь семьям, пострадавшим при взрыве газа в Лобне. Фото: губернатор Подмосковья Андрей Воробьев

Власти Подмосковья окажут помощь семьям, пострадавшим при взрыве газа в многоквартирном жилом доме в Лобне. Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил девочек, которые в результате данного инцидента остались без мамы.

«В одной из квартир произошел взрыв газа. Два человека погибли - 35-летний мужчина и мама пострадавших девочек (они жили в соседней квартире). Из дома эвакуировано 15 человек. На месте взрыва работают все необходимые службы», - написал политик в социальных сетях.

Двухлетнюю Ксюшу и 11-летнюю Леру доставили в Красногорск из Лобненской больницы на вертолете. С ними находится тетя. Врачи диагностировали у девочек отравление угарным газом, состояние средней тяжести. Медики продолжают проводить исследования, чтобы убедиться, что у малышек нет серьезных травм. Власти находятся на связи с пострадавшими семьями.

Как KP.RU писал ранее, в Лобне по факту гибели двух человек при пожаре возбуждено уголовное дело. Инцидент произошел ранним утром 21 мая.