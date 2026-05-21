Проехавшемуся по детской площадке в Мытищах водителю грозит лишение прав

Водитель проехался по детской площадке в Мытищах. Теперь ему грозит лишение водительских прав. Об инциденте сообщает начальник УИиОС ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Видеозапись соответствующего нарушения удалось обнаружить в соцсетях. В Мытищах водитель, находясь за рулем иномарки без номеров, двигался по газону, заезжал на детскую площадку, а после по тротуару съехал на дорогу. Личность нарушителя быстро установили, им оказался 20-летний местный житель.

Известно, что мужчина управлял авто знакомой, а права он получил три месяца назад. В отношении него составлено два протокола об административных правонарушениях по фактам движения по велосипедным дорожкам либо тротуарам в нарушение ПДД, а также управления ТС без государственных регистрационных знаков, а равно управление ТС без установленных на предусмотренных для этого местах государственных регистрационных знаков.

