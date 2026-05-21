Пьяный водитель сбил пешеходов в Подмосковье, один человек погиб Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Полицейские Подмосковья по горячим следам задержали водителя, который сбил пешеходов и скрылся с места ДТП. Как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк, он подозревается в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Происшествие произошло вечером 20 мая на 68 км автодороги «Лотошино – Суворово – Клин». По предварительным данным, пьяный водитель авто марки «Lada Priora» не справился с управлением и наехал на стоявших на обочине граждан. После чего с местам ДТП он скрылся.

«В результате происшествия 42-летний мужчина погиб, а его 19-летний сын с телесными повреждениями госпитализирован», - рассказывает Волк.

Правоохранители оперативно задержали подозреваемого. В отношении него возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

Как KP.RU писал ранее, водитель проехался по детской площадке в Мытищах, заехал на тротуар и газон. Теперь ему грозит лишение водительских прав.