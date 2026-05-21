НовостиПроисшествия21 мая 2026 13:03

Задержаны дебоширы, избившие москвича на станции метро «Площадь Революции»видео

Драка в Мосметро началась с конфликта, сообщает МВД
Елизавета БУБНОВА
Задержаны дебоширы, избившие москвича на станции метро «Площадь Революции»

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Москве задержаны трое мужчин, которые устроили драку на станции метро «Площадь Революции». Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице, по данному факту возбуждено уголовное дело.

По информации ведомства, на «Площади Революции» между гражданами произошел конфликт, который позже перерос в драку. Трое хулиганов били руками и ногами в область головы и тела 38-летнего москвича. Пострадавшего госпитализировали. Установить нападавших удалось благодаря камерам видеонаблюдения.

Задержаны дебоширы, устроившие потасовку в Мосметро

Двое фигурантов заключены под стражу, в отношении третьего избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Расследование продолжается.

Как KP.RU писал ранее, полицейские Подмосковья по горячим следам задержали водителя, который сбил пешеходов и скрылся с места ДТП. Он подозревается в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.