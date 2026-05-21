Подросток проник ночью в коллектор Мосметро и смертельно травмировался Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Москве на перегоне между станциями метро «Сокольники» и «Красносельская» погиб подросток. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице, 17-летний юноша незаконно проник ночью в коллектор со знакомым, где и умер.

Установлено, что погибший вместе с 18-летним приятелем ночью проникли в коллектор через люк. На перегоне подросток решил посмотреть на движение поезда и, открыв дверь, которая ведет в тоннель, был смертельно травмирован проходящим составом.

Его спутник не смог самостоятельно вытащить пострадавшего. Поэтому он оставил тело в коллекторе и ушел, никому не сообщив о случившемся. На месте ЧП правоохранители обнаружили мужской ботинок и поясную сумку с паспортом, а после и сам труп.

В отношении 18-летнего москвича составлен протокол об административном нарушении. Ему назначен штраф в размере 75 000 рублей.

Как KP.RU писал ранее, в Москве задержаны трое мужчин, которые устроили драку на станции метро «Площадь Революции». По данному факту возбуждено уголовное дело.