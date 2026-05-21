Кратковременный дождь и гроза ожидаются в Москве вечером 21 мая

Вечером в четверг, 21 мая, в Москве ожидаются кратковременный дождь и гроза. Сотрудники МЧС России по столице просят москвичей и гостей города быть осторожными и внимательными.

«Уважаемые москвичи и гости столицы! В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 20 часов 21 мая местами в Москве ожидается кратковременный дождь, гроза», - говорится в сообщении ведомства.

Граждан просят парковаться только в безопасных местах, быть осторожными за рулем, особенно вблизи пешеходных переходов; обходить стороной шаткие конструкции и рекламные щиты, не оставлять детей без присмотра. В случае необходимости звоните по телефону «112».

Как KP.RU писал ранее, рекорд тепла повторен в Москве 21 мая. Столбики термометров в этот день достигли отметки +32,3 градуса, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.