Синоптик Леус: Суточный рекорд повторен в Москве 21 мая

В четверг, 21 мая, в Москве повторен рекорд тепла. Как сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, в 14:00 температура воздуха в столице, согласно данным метеостанции ВДНХ, достигла отметки +29,2. Спустя час на Балчуге прогрев стал более активным, подняв показатели до +32,3 градусов.

«В том, что сегодня рекорд в столице будет обновлен, можно не сомневаться - между часовыми сроками температура поднималась выше прежнего рекордного достижения», - пишет метеоролог в социальных сетях.

Однако стоит все же дождаться момента снятия данных с максимального термометра, подчеркнул синоптик.

Как KP.RU писал ранее, вечером 21 мая в Москве ожидаются кратковременный дождь и гроза. Сотрудники МЧС просят москвичей и гостей столицы быть предельно внимательными и осторожными.