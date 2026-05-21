Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
+26°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия21 мая 2026 14:51

Подросток-байкер погиб в ДТП в Новой Москве

Несовершеннолетний на кроссовом мотоцикле столкнулся с авто, за рулем которого находилась 42-летняя женщина
Елизавета БУБНОВА
Подросток-байкер погиб в ДТП в Новой Москве

Подросток-байкер погиб в ДТП в Новой Москве

Фото: прокуратура Москвы.

Днем в четверг, 21 мая, в поселении Десеновское, Новая Москва, произошло ДТП, в котором погиб несовершеннолетний. Об инциденте сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Установлено, что за рулем авто, которое столкнулось с кроссовым мотоциклом, находилась 42-летняя женщина. Двухколесным транспортным средством управлял 15-летний подросток. Он погиб на месте.

«Установление всех обстоятельств дорожной аварии, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре Троицкого и Новомосковского административных округов», - говорится в сообщении ведомства.

Как KP.RU писал ранее, полицейские Подмосковья по горячим следам задержали водителя, который сбил пешеходов и скрылся с места ДТП. Один из пострадавших погиб.