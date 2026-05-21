Росгвардейцы задержали недобросовестных покупателей строймагов в Подмосковье.

В Подмосковье задержаны подозреваемые в хищении товаров из строительных гипермаркетов. Более подробно об этом журналистам KP.RU сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области.

В первом случае сигнал «тревога» поступил с охраняемого объекта в поселке Битца. Посетитель прямо в торговом зале достал из упаковки лазерный дальномер и спрятал его в карман. Чтобы отвести от себя все подозрения, мужчина оплатил лишь сумку для инструментов. Факт кражи заметила охрана. Нарушителем оказался 56-летний москвич.

Аналогичное нарушение пресечено в поселке Совхоз имени Ленина. Росгвардейцы оперативно задержали 45-летнего уроженца Краснодарского края. Мужчина пытался покинуть магазин с неоплаченными товарами. Установлено, что в сумке у покупателя находились зарядные устройства.

Оба правонарушителя переданы полиции для дальнейшего разбирательства. Расследование продолжается.

