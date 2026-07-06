Московское УФАС возбудило дело в отношении шести продавцов топлива через АЗС Фото: Ольга ЮШКОВА.

Московское областное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) возбудило дело в отношении шести независимых участников рынка, которые реализуют бензин и дизтопливо через свои сети АЗС. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По информации ведомства, проведенный анализ показал, что пять компаний и один ИП одновременно повысили розничные сети как на бензины, так и на дизельное топливо. Уточняется, что в таких действиях зафиксированы признаки нарушения антимонопольного законодательства.

«Служба контролирует ситуацию с ценообразованием на топливо», - уточняется в сообщении.

Как KP.RU писал ранее, запасы топлива в Московской области находятся на достаточном уровне. Об этом ТАСС в понедельник, 29 июня, сообщили представители Министерства энергетики Подмосковья. Официальные лица также подчеркнули, что данная ситуация находится на контроле властей.