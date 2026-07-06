Нападение на 87-летнюю женщину раскрыто по горячим следам в Москве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Полицейские раскрыли по горячим следам разбой, совершенный в отношении 87-летней пенсионерки. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве, возбуждено уголовное дело.

Нападение произошло на детской площадке на улице Бутырский Вал. Злоумышленник подсел к женщине на лавочку, достал предмет, похожий на шило, применил силу и отобрал ее телефон. Пострадавшая пыталась догнать мужчину, но безуспешно. Поэтому она направилась в полицию.

В Москве полицейские по горячим следам раскрыли разбой в отношении 87-летней пенсионерки

Правоохранители по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался 42-летний мужчина, который ранее проживал в Балашихе. У него изъяли орудие преступления, иглу для сигар, и похищенный телефон.

По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Расследование продолжается.

Как KP.RU писал ранее, полицейские задержали в Москве подозреваемого в краже иномарки. По данному факту возбуждено уголовное дело. Фигурант заключен под стражу.