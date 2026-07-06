Дождь, гроза и шквалистый ветер прогнозируются в Москве 6 июля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В ближайшее время в Москве с сохранением до 20:00 понедельника, 6 июля, ожидается дождь, гроза и ветер, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУ МЧС России.

«Уважаемые москвичи и гости столицы!!! В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 20 часов 6 июля в Москве ожидается дождь, гроза, ветер до 15 м/с», - говорится в сообщении.

Москвичам и гостям столицы рекомендуют парковаться в безопасных местах, обходить стороной шаткие конструкции и рекламные щиты, следить за своими детьми, не отвлекаться вблизи пешеходных переходов. При необходимости звоните по телефону «112».

Как KP.RU писал ранее, желтый уровень погодной опасности введен на территории Москвы и Московской области во вторник, 7 июля, в связи с сильными ветром и грозой. Об этом сообщают представители Гидрометцентра России.