В Подмосковье задержана подозреваемая в нанесении ножевого ранения сожителю Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ивантеевке задержана подозреваемая в поножовщине. Информация о произошедшем поступила в полицию из медицинского учреждения, куда госпитализировали 33-летнего пострадавшего. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Установлено, что конфликт между потерпевшим и его сожительницей произошел в квартире одного из жилых домов, расположенных на улице Бережок. Оба в этот момент распивали спиртное. В ходе ссоры женщина нанесла мужчине ножевое ранение.

Подозреваемую, 28 летнюю местную жительницу, оперативно задержали. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Фигурантка находится под домашним арестом. Расследование продолжается.

Как KP.RU писал ранее, москвич обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Инцидент произошел в 2004 году. Дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу.