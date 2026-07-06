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НовостиПроисшествия6 июля 2026 14:41

Иностранца будут судить за надругательство над пассажиркой Мосметро

Сексуальное насилие произошло на станции «Красногвардейская», дело передано в суд
Елизавета БУБНОВА
Иностранца будут судить за надругательство над пассажиркой Мосметро

Иностранца будут судить за надругательство над пассажиркой Мосметро

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Иностранец обвиняется в надругательстве над пассажиркой Московского метро. Как сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве, инцидент произошел днем 6 мая на станции «Красногвардейская».

По информации ведомства, фигурант зашел на станцию и, «применяя насилие, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении прохожей девушки». После произошедшего потерпевшая незамедлительно обратилась к правоохранителям.

Иностранный гражданин обвиняется в совершении насильственных действий сексуального характера. Он заключен под стражу. Дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как KP.RU писал ранее, 23-летний мужчина толкнул контролера на станции Московского метро «Беломорская», в результате чего женщина упала вблизи эскалатора. Пассажир отказался предъявлять факт оплаты проезда и начал вести себя агрессивно, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.