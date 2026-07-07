Москвич разбил стекло кабины дежурного метро на станции «Крылатская» Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Москве задержан подозреваемый в вандализме на станции метро «Крылатская» Арбатско-Покровской линии. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице, москвич разбил стекло кабины дежурного.

Инцидент произошел накануне перед подъемом на эскалатор вышеупомянутой станции Мосметро. Личность подозреваемого удалось установить благодаря камерам видеонаблюдения. Злоумышленника задержали на Варшавском шоссе. Им оказался ранее судимый 42-летний москвич.

Москвич разбил стекло кабины дежурного в метро

По факту вандализма возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

Как KP.RU писал ранее, 23-летний мужчина толкнул контролера на станции Московского метро «Беломорская», в результате чего женщина упала вблизи эскалатора. Установлено, что дебошир не захотел подтверждать факт оплаты проезда.