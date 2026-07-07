Иностранец обвиняется в домогательствах ребенка в Москве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Москве арестован 44-летний иностранец, обвиняемый в домогательствах несовершеннолетнего. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столице.

По информации ведомства, вечером 4 июля фигурант находился в автобусе. Воспользовавшись отсутствием других пассажиров транспорта, а также физическим превосходством, мужчина напал на школьника и «совершил в отношении него иные насильственные действия сексуального характера».

Злоумышленника оперативно задержали. Ему предъявлено обвинение. Он также заключен под стражу. В рамках расследования этого уголовного дела иностранец проверяется на причастность к совершению аналогичных происшествий на территории Московского региона.

Как KP.RU писал ранее, иностранный гражданин обвиняется в надругательстве над пассажиркой Московского метро. Инцидент произошел днем 6 мая на станции «Красногвардейская». Возбуждено уголовное дело.