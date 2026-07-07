Московский зоопарк ведет переговоры с Китаем, чтобы оставить панду Катюшу у себя Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Московский зоопарк ведет постоянные переговоры с Китаем, чтобы оставить панду Катюшу у себя. Об этом во вторник, 7 июля, журналистам заявила гендиректор столичного зоосада Светлана Акулова.

«Мы надеемся, что есть все-таки маленький процент, что она останется с нами <…>. Строим для нее шикарный большой вольер со своей кормокухней, со своими комнатами, красивыми летними вольерами. Уверена, что это будет один из самых красивых павильонов в Московском зоопарке», - рассказывает руководительница.

По соглашению все панды мира принадлежит Китаю, подчеркивает Акулова. Но представители столичного зоопарка продолжают вести переговоры с китайской стороной, надеясь, что Катюша все-таки сможет остаться в Москве.

Как KP.RU писал ранее, три претендентки на создание пары появились у манула Тимофея из Московского зоопарка. Фотографии прекрасных представительниц кошачьих уже есть у руководительницы в распоряжении.