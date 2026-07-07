Водитель и пассажир легковушки погибли в ДТП в Истре. Фото: ГУ МВД России по Московской области

Госавтоинспекторы устанавливают обстоятельства ДТП в Истре. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, погибли водитель и пассажир легковушки.

Авария произошла примерно в 12:15 по мск на 62-м километре автодороги М-9 «Балтия». По предварительным данным, столкнулись грузовик марки «МАН» и легковушка «Фольксваген». Последняя от удара съехала в кювет. В результате инцидента погибли двое.

«Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством», - говорится в сообщении ведомства.

Как KP.RU писал ранее, в Наро-Фоминском городском округе на 66-м километре автодороги М3 «Украина» произошло массовое ДТП с участием нескольких автомобилей. Пострадали двое, в том числе ребенок.