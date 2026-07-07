Движение на улицах Москвы перекроют из-за парада ретротранспорта Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В субботу, 11 июля, будет временно закрыто движение на ряде центральных улиц Москвы в связи с проведением парада ретротранспорта. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Так, движение будет закрыто с 00:01 до 18:00 в Белгородском проезде; с 06:30 до 18:00 на Чистопрудном бульваре в сторону Мясницкой улицы и с 10:00 до 18:00 в сторону улицы Покровки; с 08:30 до 12:00 на участках Садовнического проезда.

К тому же, парковка будет запрещена с 00:01 до 20:00 на Чистопрудном бульваре от улицы Покровки до Мясницкой улицы; в Белгородском проезде от улицы Покровки до Чистопрудного бульвара.

Столичных водителей просят быть внимательными и осторожными: планируйте свой маршрут заранее, чтобы не попасть в пробку и не потерять личное время.

Как KP.RU писал ранее, в Москве с утра и до вечера среды, 8 июля, объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Об этом сообщает представитель Гидрометцентра России.