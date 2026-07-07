Водитель грузовика наехал на лося на 108-м км МКАД, проводится проверка Фото: прокуратура Москвы.

Во вторник, 7 июля, в районе 108-го километра МКАД водитель грузовика марки «Ситрак» наехал на лося. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы, животное погибло на месте. Водитель автомобиля не пострадал.

Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы контролирует вопрос возмещения ущерба, причиненного окружающей среде в результате гибели животного.

«Установление всех обстоятельств дорожной аварии на контроле в прокуратуре Восточного административного округа», - говорится в сообщении.

Как KP.RU писал ранее, госавтоинспекторы устанавливают обстоятельства ДТП в Истре, а именно на 62-м километре автодороги М-9 «Балтия». Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, погибли водитель и пассажир легковушки.