Собянин сообщил об отражении атаки уже 51 направлявшегося к Москве БПЛА Фото: REUTERS.

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали еще два украинских дрона, летевших на Москву. Об этом во вторник, 7 июля, своевременно в мессенджере MAX сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Сбиты два беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», - написал градоначальник в соцсетях.

За минувшие ночь и утро силы ПВО ликвидировали уже 51 украинский беспилотник. Жителей и гостей Москвы просят быть предельно внимательными и осторожными. Не трогайте и не подходите близко к осколкам упавших БПЛА. В случае необходимости звоните по телефону «112».

Как KP.RU писал ранее, с вечера понедельника, 6 июля, и до утра сегодняшнего дня в направлении Московского региона летело более 430 дронов. Большая часть из них сбита силами ПВО на дальних подступах, 36 беспилотников - на подлете к Москве.