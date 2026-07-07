Женщина заставила ребенка встать на колени в Алтуфьево, проводится проверка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Полиция проводит проверку после сообщения из Алтуфьево о том, что женщина заставила ребенка встать на колени. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел накануне в парковой зоне в Путевом проезде. Женщина оттащила ребенка за куртку с проезжей части и заставила встать на колени. Личность неизвестной установлена. Ей оказалась 34-летняя мама мальчика.

В отношении женщины составлен протокол об административном правонарушении, а именно «неисполнении родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию» детей. Семья поставлена на профилактический учет в ПДН.

«В настоящее время проверка продолжается. По ее результатам будет принято процессуальное решение», - уточняет ведомство.

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