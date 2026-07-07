ВСУ пытаются беспилотниками атаковать Москву: что говорит Собянин

Собянин: Силами ПВО отражена атака трех летевших на Москву беспилотников Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Московский регион в ночь на 8 июля подвергается беспилотным атакам. На подлете к столице ликвидировали три БПЛА. Дроны уничтожены около 02:50. Так проинформировал мэр Москвы Сергей Собянин на канале в "Макс".

Несколько столичных аэропортов работают с ограничениями. Они действуют в авиагаванях Домодедово и Внуково. Аэропорты принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.

"Силами ПВО Минобороны отражена атака трёх беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - прокомментировал Сергей Собянин.

Ночью жителей Московской области также предупреждали о ракетной опасности. Ее объявили около 01:10. О последствиях не сообщается.