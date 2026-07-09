Тишковец: В Московском регионе продолжается сезон «огуречных» дождей Фото: Павел МИЦКЕВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в столичном регионе продолжается сезон «огуречных» дождей. За минувшие сутки в Москве выпало от 1 до 6 литров воды на квадратный метр.

По данным метеоролога, в Строгино осадков выпало минимальное количество — 1 литр, а на территории МГУ — до 6 литров. В Подмосковье самые сильные дожди прошли в Наро-Фоминске и Дмитрове, где выпало 16 и 17 миллиметров осадков соответственно.

Ранее синоптики прогнозировали, что в выходные, 11 и 12 июля, из-за столкновения двух циклонов в Московском регионе может выпасть до половины месячной нормы осадков. Также KP.RU писал, что в столице объявлен желтый уровень погодной опасности 9 июля.