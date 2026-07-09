Собянин сообщил о сбитии восьмого беспилотника, направлявшегося к Москве

Собянин: Еще один летевший к Москве беспилотник уничтожен силами ПВО Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об очередном успешном перехвате украинского беспилотника, который летел в сторону столицы. Об этом градоначальник написал в мессенджере «Макс».

«ПВО Минобороны сбили один беспилотник. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в публикации.

Стоит отметить, что это уже седьмой уничтоженный беспилотник ВСУ, который киевский режим направлял в сторону столице за сутки.

Также, по данным мэра Москвы, в 23.10 был уничтожен еще один, восьмой по счету, беспилотник.

Этот инцидент стал не первым за текущие сутки в столичном регионе. По словам Собянина, все последствия падения обломков оперативно устраняются, а данные о возможных разрушениях на земле и пострадавших людях в настоящий момент уточняются.

Стоит добавить, что минувшей ночью средства ПВО России вели активную борьбу с воздушными целями сразу в нескольких регионах страны. В Министерстве обороны РФ уточнили, что за ночь с 8 на 9 июля дежурные расчеты перехватили и сбили 73 украинских беспилотника самолетного типа.