Москвичей призывают к осторожности из-за непогоды

Ливень, гроза и шквалистый ветер прогнозируются в Москве с 10 по 12 июля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Москве с 10 по 12 июля включительно, по прогнозам синоптиков, ожидаются дождь, ливень, местами гроза, а также усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба Департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности столицы.

«Погодные условия начнут ухудшаться в ночь на пятницу, 10 июля. Рекомендуем соблюдать меры безопасности», - говорится в сообщении.

Москвичей и гостей столицы просят избегать шатких конструкций, рекламных щитов и деревьев; следить за своими детьми; быть внимательными вблизи пешеходных переходов; не отвлекаться на гаджеты; по возможности пользоваться общественным транспортом. В случае необходимости звоните по телефону «112».

Как KP.RU писал ранее, 10 июля в Москве существует вероятность возникновения смерча. Об этом в социальных сетях сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.