Синоптик Леус: Самым теплым днем недели в Москве станет 10 июля Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Пятница, 10 июля, станет самым теплым днем недели в Москве. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня столица окажется с теплой стороны атмосферного фронта, связанного с циклоном над Белоруссией», - написал синоптик в социальных сетях.

В столице, уточняет метеоролог, прогнозируются дожди, местами ливни и грозы, а также усиление ветра, порывы которого могут достигать 15-20 метров в секунду. Более обильные осадки ожидаются в западной половине Московского региона. Дожди ожидаются также в субботу и воскресенье.

Как KP.RU писал ранее, меры безопасности рекомендуют соблюдать москвичам и гостям столичного региона в связи с ухудшением погодных условий. Более подробно об этом сообщает пресс-служба Департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы.