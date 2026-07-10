Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за дождя, грозы и ветра Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Москве с вечера пятницы, 10 июля, до вечера субботы, 11 июля, объявлен желтый уровень погодной опасности из-за дождя, ливня, гроз и шквалистого ветра. Об этом сообщает представитель Гидрометцентра России.

«Дождь. Период предупреждения с 21:00 10 июля до 21:00 11 июля. Ночью кратковременный дождь, местами гроза, днем дождь, местами сильный, гроза, усиление ветра при грозе с порывами до 17 м/с», – говорится в сообщении.

Это предупреждение также будет действовать и на территории Московской области. К тому же, в Московском регионе до 21:00 пятницы, 10 июля, действует желтый уровень погодной опасности из-за грозы.

Как KP.RU писал ранее, меры безопасности рекомендуют соблюдать москвичам и гостям столичного региона в связи с ухудшением погодных условий. Более подробно об этом сообщает пресс-служба Департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы.