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НовостиОбщество10 июля 2026 9:17

МЧС: Происшествий на территории Московского НПЗ не зафиксировано

Информация о ЧП на МНПЗ является фейковой, заявили в МЧС
Авторы (2):
Александра БУДАЕВА
Елизавета БУБНОВА
МЧС: Происшествий на территории Московского НПЗ не зафиксировано

МЧС: Происшествий на территории Московского НПЗ не зафиксировано

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Никаких происшествий на территории Московского нефтеперерабатывающего завода не зафиксировано. Информация, распространяемая в сети Интернет, ложная. Об этом в пятницу, 10 июля, журналистам KP.RU сообщили представители ГУ МЧС России по Москве.

«В связи с распространяемой информацией в социальных сетях Главное управление МЧС России по г. Москве сообщает, что происшествий на территории Московского НПЗ не зафиксировано», - говорится в сообщении.

Как KP.RU писал ранее, в Москве с вечера пятницы, 10 июля, до вечера субботы, 11 июля, объявлен желтый уровень погодной опасности из-за дождя, ливня, гроз и шквалистого ветра, порывы которого могут достигать 15-20 метров в секунду. Об этом сообщает представитель Гидрометцентра России.